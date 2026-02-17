Il tecnico Parisio lascia la panchina del Baiano dopo una serie di risultati deludenti, a causa delle difficoltà incontrate in campionato. La società ha deciso di affidare la squadra a un nuovo allenatore per cercare di invertire la rotta. Nei prossimi giorni, la rosa riceverà indicazioni sulla nuova strategia da adottare.

Nuovo Capitolo per la A.C. Baiano: Cambio della Guida Tecnica. La A.C. Baiano ha intrapreso una significativa modifica nella sua conduzione tecnica, comunicando ufficialmente il sollevamento dall'incarico di responsabile della prima squadra del mister Luca Parisio. Questa decisione, presa nelle ultime ore, segna un momento cruciale nella stagione dei granata. Riconoscimenti al Mister Uscente. Il club ha espresso la propria gratitudine verso Luca Parisio per il lavoro svolto. In una nota, hanno dichiarato: "Il club ringrazia il tecnico per l'impegno e la dedizione dimostrati in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali.

© Napolipiu.com - Baiano: mister Parisio esonerato, cambia la guida tecnica della squadra.

