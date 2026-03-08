Nuova Citroën | 50 volontari e 2.500 servizi per Schio

Una nuova Citroën C3 è stata aggiunta alla flotta dell’Associazione La Solidarietà e sarà impiegata nel servizio di mobilità Ti Trasporto a Schio. La vettura, adottata da 50 volontari, sarà utilizzata per offrire 2.500 servizi di trasporto nel territorio. L’arrivo del veicolo rappresenta un incremento nelle risorse messe a disposizione dall’associazione per sostenere le esigenze di mobilità locale.

Una nuova Citroën C3 è appena entrata a far parte della flotta dell’Associazione La Solidarietà, destinata al servizio di mobilità Ti Trasporto nel territorio di Schio. Il mezzo, consegnato la mattina del 7 marzo 2026, rafforza un’attività che nel solo anno scorso ha coinvolto circa 400 utenti e percorso oltre 50 mila chilometri. In questo contesto di vicinanza territoriale, il nuovo veicolo non è solo un oggetto metallico ma lo strumento fisico che permette a centinaia di cittadini di accedere alle cure sanitarie e ai servizi socio-assistenziali. L’arrivo di questa autovettura segna un momento di consolidamento per un’associazione che ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività nel 2025, dimostrando come il volontariato possa integrare efficacemente le politiche pubbliche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

