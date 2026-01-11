Quasi 230 mila chilometri percorsi e 8.500 servizi in un anno per i Volontari del soccorso
Nel corso di un anno, i Volontari del Soccorso hanno percorso quasi 230.000 chilometri e svolto oltre 8.500 servizi, tra emergenze e interventi programmati. Un impegno costante volto a garantire assistenza e sicurezza alla comunità, evidenziando l’importanza del volontariato nel sistema di emergenza e nel supporto quotidiano.
Quasi 230 mila chilometri percorsi e 8.500 servizi svolti in anno per la salute e l'assistenza, tra interventi di emergenza e servizi cosiddetti “prenotati”. Sono questi alcuni dei dati più significativi che emergono dal consueto report delle attività svolte nell'ultimo anno dai Volontari del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
