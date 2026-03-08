Nulla da festeggiare in questo 8 marzo quindi un piccolo appello | liberateci almeno dei cliché sulla menopausa!

L’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne, si presenta senza celebrazioni questa volta, e si fa sentire la richiesta di abbandonare i cliché sulla menopausa. Ogni anno, questa data viene spesso associata a discorsi ricorrenti e scontati. In questo contesto, si fa un appello affinché si parli di più di questioni reali e meno di stereotipi.

Come sempre ogni anno, l’8 marzo è buono per ribadire, lo abbiamo detto e ridetto, che da festeggiare non c’è proprio nulla. Abbiamo più welfare? No. Abbiamo avuto il congedo paritario? Neanche. La parità di genere negli stipendi e nelle pensioni è stata raggiunta nei fatti? Neanche per sogno, anzi le donne sono una delle categorie più povere del paese. E anche nell’immaginario persiste ancora, con rare eccezioni, l’associazione tra maschio, bianco anziano e potere. Sanremo docet. L’anno prossimo sarà condotto da un giovane. Sempre maschio, però. Vorrei allora fare un piccolo appello. Almeno, liberateci dagli stereotipi su un tema non secondario: la menopausa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

