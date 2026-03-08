L’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne, si presenta senza celebrazioni questa volta, e si fa sentire la richiesta di abbandonare i cliché sulla menopausa. Ogni anno, questa data viene spesso associata a discorsi ricorrenti e scontati. In questo contesto, si fa un appello affinché si parli di più di questioni reali e meno di stereotipi.

Come sempre ogni anno, l’8 marzo è buono per ribadire, lo abbiamo detto e ridetto, che da festeggiare non c’è proprio nulla. Abbiamo più welfare? No. Abbiamo avuto il congedo paritario? Neanche. La parità di genere negli stipendi e nelle pensioni è stata raggiunta nei fatti? Neanche per sogno, anzi le donne sono una delle categorie più povere del paese. E anche nell’immaginario persiste ancora, con rare eccezioni, l’associazione tra maschio, bianco anziano e potere. Sanremo docet. L’anno prossimo sarà condotto da un giovane. Sempre maschio, però. Vorrei allora fare un piccolo appello. Almeno, liberateci dagli stereotipi su un tema non secondario: la menopausa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nulla da festeggiare in questo 8 marzo, quindi un piccolo appello: liberateci almeno dei cliché sulla menopausa!

Galà coloniale, i palestinesi di Gaza non hanno nulla da festeggiareLa gente di Gaza assiste stanca allo spettacolo internazionale di dichiarazioni, promesse, autocelebrazioni e strette di mano.

Avatar: Fuoco e Cenere segna un nuovo record, ma non c'è nulla da festeggiareDopo aver comunque superato il traguardo del miliardo di dollari al box-office internazionale, il terzo film della saga sta per inaugurare un trend...

Altri aggiornamenti su Nulla da festeggiare in questo 8 marzo....

Temi più discussi: Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare; Osimhen: Mancata esultanza? Per Spalletti e perché non c'era nulla da festeggiare; L’8 MARZO RICORDATEVI DELLE DONNE AFGHANE; Dal rogo del 1911 alle lotte di Caperana. L’8 Marzo fra sacrifici e diritti negati.

«Non c’è nulla da festeggiare»: la Cgil di Grosseto scuote un amaro 8 marzoViolenza, discriminazioni sul lavoro e pensioni più basse: i dati nazionali e quelli della Maremma raccontano un divario che non si chiude. Lunedì 9 marzo incontro pubblico nel salone Cangialosi ... corrieredimaremma.it

Corteo a Palermo, 'il 4 novembre nulla da festeggiare'Il 4 novembre non c'è niente da festeggiare. Con questo slogan un gruppo di manifestanti si è dato appuntamento a piazza Croci, a Palermo, per raggiungere in corteo la prefettura, in via Cavour. ansa.it

FONTANA LIRI: Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare - facebook.com facebook

Il PD getta la maschera: non ha nulla da dire sulla riforma, non ne argomenta il merito. Vi si oppone solo per penalizzare il Governo Meloni. Così facendo, però, penalizzano l’Italia. Per un sistema più giusto, tu vota Sì. x.com