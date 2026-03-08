A poche ore dal derby, arrivano novità dall'Inter. Secondo 'Sky Sport', Thuram potrebbe saltare la partita a causa di un problema fisico. Al suo posto, in attacco, ci saranno altri giocatori pronti a scendere in campo. La formazione nerazzurra si prepara a affrontare la sfida con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La decisione definitiva sulla presenza di Thuram dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Manca sempre meno alla partita più importante dell'anno. Tra qualche ora Milan e Inter scenderanno in campo a 'San Siro' per dare vita al Derby di Milano. La stracittadina, in programma alle 20:45, sarà una sfida decisiva. L'Inter, dopo diversi derby persi nelle ultime stagioni, ha la possibilità di prendersi una rivincita e dichiarare definitivamente chiusa la corsa Scudetto: un +13 a nove giornate dalla fine sarebbe irrecuperabile. Per il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri, si tratta di un match da 'vita o morte'. Un successo questa sera avrebbe un valore duplice: avvicinerebbe i rossoneri alla qualificazione per la prossima Champions League e riaprirebbe una piccola porta per lo Scudetto, con un ipotetico distacco dall'Inter di 7 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Novità in casa Inter per il derby: Thuram verso il forfait. Ecco chi giocherà in attacco

Leggi anche: Inter-Juventus: Thuram verso il forfait

Verso il derby, novità in casa Inter: le condizioni di Bonny e LautaroArchiviata la gara contro il Como, da oggi in casa Inter si inizierà a pensare al derby.

Una raccolta di contenuti su Novità in casa Inter per il derby....

Temi più discussi: Stankovic, grossa novità sulla recompra: cosa cambia per l’Inter su plusvalenza e costo; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Chivu perde Lautaro, Bonny in dubbio; Inter, problemi e cambio per Bonny contro il Genoa: la situazione; Inter, le novità in vista del derby: le condizioni di Bonny e Lautaro e i possibili ritorni.

Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: gli aggiornamentiTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter, ma occhio alle novità delle ultime ore. L'attaccante ... fantamaster.it

Inter, novità Calhanoglu: si è allenato in gruppoBuone notizie in casa Inter per Cristian Chivu, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodø/Glimt. Ad Appiano Gentile la squadra ha svolto una seduta di scarico per smaltir ... fantacalcio.it

Buona festa della donna! Novità in boutique By Ambra Corsetteria Italiana! Made in Italy - facebook.com facebook

Le novità fiscali #DalMondo: #Irlanda, le misure per il 2026, tra spinta all’innovazione e incentivi. Su #FiscoOggi un approfondimento sul pacchetto di interventi introdotti con il Finance Act 2025. Leggi qui bit.ly/3Pcv7KU x.com