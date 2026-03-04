A quattro giorni dal derby contro il Milan, emergono aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez e di un altro giocatore dell'Inter. Entrambi si sono sottoposti a controlli medici e si attendono ulteriori valutazioni per valutare la loro disponibilità in vista della partita. La squadra si prepara a un match decisivo, con i giocatori ancora in fase di valutazione per la loro partecipazione.

Archiviata la gara contro il Como, da oggi in casa Inter si inizierà a pensare al derby. Può sorridere Christian Chivu, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', cresce la speranza di recuperare Bonny per la stracittadina contro il Milan. Diversa, invece, la situazione di Lautaro Martinez, ancora alle prese con il problema al soleo della gamba sinistra. Bonny era uscito anzitempo nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa per un affaticamento muscolare, non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma di un semplice sovraccarico. Si attende di capire se l'ex Parma comincerà ad accelerare già nella giornata di oggi, oppure se attenderà domani, quando l'intera truppa nerazzurra tornerà ad allenarsi a pieno regime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso il derby, novità in casa Inter: le condizioni di Bonny e Lautaro

