Rigopiano | dal disastro al processo nove anni senza una verità definitiva

Sono passati nove anni dalla valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano di Farindola e ancora non si è arrivati a una sentenza definitiva. Le inchieste continuano, ma i familiari delle vittime aspettano giustizia. Nel frattempo, il processo si trascina tra rinvii e questioni aperte, senza una conclusione chiara in vista.

Sono passati nove anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, ma non c'è ancora una sentenza definitiva. I familiari delle 29 vittime aspettano giustizia e sperano nel buon esito dell'appello bis. L'11 febbraio è attesa la decisione della corte d'appello di Perugia, che dovrà.

