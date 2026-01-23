Sono i suoi resti Svolta clamorosa a 15 anni dalla scomparsa | Chi l’ha uccisa la verità

A quindici anni dalla scomparsa di Izabela Zablocka, il caso ha subito una svolta importante. La scoperta dei resti della donna riaccende le indagini e apre nuove piste sulla verità dietro la sua scomparsa, avvenuta nel 2010 in Inghilterra. Rimane ancora da chiarire chi abbia causato la sua morte e cosa sia realmente accaduto, mentre le autorità proseguono le indagini con rinnovato impegno.

Una svolta inattesa riporta al 2010 il calendario delle indagini sulla scomparsa di Izabela Zablocka, trentenne polacca di cui si erano perse le tracce in Inghilterra. A distanza di quasi quindici anni, i resti rinvenuti nel giardino di un’abitazione a Derby sono stati attribuiti, tramite analisi genetiche, proprio alla donna. Sul banco degli imputati c’è oggi la sua ex partner, Anna Podedworna, 40 anni, accusata di omicidio e di aver occultato il cadavere per oltre un decennio. Secondo la ricostruzione presentata dall’accusa alla Derby Crown Court, il delitto sarebbe maturato in un contesto di gelosia sessuale e tensioni di coppia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sono i suoi resti”. Svolta clamorosa a 15 anni dalla scomparsa: “Chi l’ha uccisa, la verità” “Sono i suoi resti”. Svolta clamorosa a 15anni dalla scomparsa: “Chi l’ha uccisa”Dopo quindici anni di mistero, emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di una ragazza. Leggi anche: Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Ucraina, Krajewski: non si resti indifferenti al dolore della gente, servono aiuti subito; Ritrovata a Fano la Basilica di Vitruvio dopo oltre cinque secoli di ricerche; Identificati i resti del soldato che perse la nascita della figlia durante la seconda guerra mondiale; Le pietre parlano e dicono che Pietro è qui. Sono dell'ex postino scomparso i resti in giardinoLa parola fine potrebbe essere stata scritta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, svanito letteralmente nel nulla nell'estate 2019: sono suoi ... ansa.it Svolta nella scomparsa ex postino, suoi resti in giardinoSvolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nell'estate 2019: sono suoi i resti rinvenuti, a inizio mese, nel giardino della sua ... ansa.it Scusatemi. " È questo il messaggio che Herbert Ballerina, alias Luigi Luciano, ha voluto scrivere ai suoi fan su Instagram dopo aver rimandato alcune date del suo spettacolo 'Come una catapulta' previste in Puglia. Intanto, in molti si sono accorti che il comico - facebook.com facebook

