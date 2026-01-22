Lorenzo Lucca si avvicina al Nottingham Forest, che ha concluso le trattative con il Napoli. La possibilità di un trasferimento in Premier League si fa più concreta, segnando un passo importante nella carriera del calciatore. La prossima fase sarà definire i dettagli dell’accordo e ufficializzare il trasferimento. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare una svolta significativa per Lucca e il club inglese.

"> Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Nottingham Forest. L’operazione, rimasta a lungo in stand-by, si è sbloccata nelle ultime ore ed è ora in fase di definizione finale tra le parti. A confermarlo è Fabrizio Romano, che parla di contatti decisivi andati a buon fine nella giornata di oggi. «Il Nottingham Forest sta ultimando l’accordo con il Napoli per Lorenzo Lucca», ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando come i dialoghi con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, abbiano portato alla conclusione dell’intesa contrattuale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il Napoli

