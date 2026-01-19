Lucca verso il Nottingham Forest | il Napoli pronto al riscatto

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Nottingham Forest, con la trattativa per il trasferimento di Lucca ormai in fase conclusiva. La società azzurra si prepara a completare l'operazione, puntando a rafforzare la rosa e a migliorare le proprie prospettive in vista delle prossime competizioni. La conclusione della trattativa sembra ormai imminente, segnando un passo importante per il club in questa sessione di mercato.

La trattativa entra nella fase decisiva e può chiudersi a breve. Lorenzo Lucca è sempre più vicino a lasciare il Napoli per approdare in Premier League, con il Nottingham Forest pronto a diventare la sua nuova casa. Secondo gli aggiornamenti diffusi da Tuttomercatoweb, il club azzurro è orientato a completare in tempi rapidi il riscatto dell'attaccante, passaggio necessario per poi perfezionare il trasferimento in Inghilterra. I contorni dell'operazione sono già stati tracciati e ricalcano, di fatto, l'investimento sostenuto in estate. Il portale riassume così la situazione:"Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che poi si trasferirebbe in Premier League, qualora dovesse arrivare la fumata bianca.

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Lucca verso l’addio: Benfica e Nottingham Forest alla finestra

Lorenzo Lucca potrebbe presto lasciare il Pisa per approdare a un nuovo club. Secondo le ultime indiscrezioni, Benfica e Nottingham Forest sono interessate al giocatore e monitorano attentamente la situazione. La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante, che si trova al centro di alcune trattative. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali ufficializzazioni.

