Inter notte decisiva a San Siro | Chivu torna alla Thu-La

Nella notte decisiva di San Siro, l’Inter si prepara alla sfida più importante della stagione. Secondo le ultime indicazioni, Cristian Chivu potrebbe tornare in campo, rappresentando un elemento chiave per la squadra. La partita si preannuncia fondamentale per le sorti del campionato e vedrà i nerazzurri affrontare una sfida impegnativa, con la consapevolezza di dover dare il massimo per ottenere il risultato desiderato.

Alla vigilia di una delle partite più pesanti della stagione, in redazione filtra l’indicazione tecnica: Cristian Chivu è orientato a ripartire dalla Thu-La. La coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martínez, fin qui a quota 25 gol stagionali, torna insieme dopo le rotazioni contro Lecce e Udinese. Di fronte ci sarà un avversario di primissimo piano in Champions. I numeri raccontano una squadra solidissima: un solo gol incassato finora in Europa, nel 3-1 contro il Bayern Monaco, e una difesa che regge anche in Premier, con 14 reti subite in 22 gare. È l’ Arsenal versione corazzata. L’Inter però non si presenta a mani nude. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

