Un nuovo aggiornamento di NotebookLM introdurrà funzionalità di riassunti automatici, pensate per aiutare chi gestisce grandi volumi di documenti. La piattaforma, sviluppata per facilitare l'organizzazione e la comprensione di contenuti complessi, integrerà questa novità nel prossimo rilascio. L'obiettivo è ridurre la confusione e velocizzare la consultazione di informazioni, senza interventi manuali da parte dell'utente.

NotebookLM sta per ricevere un aggiornamento che promette di semplificare la vita a chi lavora con grandi quantità di documenti. Il sistema, già apprezzato da chi frequenta forum e thread di Reddit, offre da tempo strumenti per gestire informazioni complesse, ma fino a oggi identificare rapidamente notebook simili era complicato. Secondo il leaker TestingCatalog, Google sta testando una funzione di riassunto automatico, che genera una breve descrizione del contenuto di ciascun notebook direttamente nella schermata principale. Questo permette di avere subito il contesto senza aprire il file. L’aggiornamento offre flessibilità totale: gli utenti potranno sostituire il testo generato dall’AI con un riepilogo scritto manualmente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - NotebookLM: addio confusione, arrivano i riassunti automatici per i documenti

