Notebooklm potrebbe finalmente avere una funzione di personalizzazione per i documenti di ricerca

Notebooklm ha annunciato una possibile funzione di personalizzazione dei documenti di ricerca, a causa della crescente richiesta di strumenti più flessibili. L’azienda sta testando l’aggiunta di banner di intestazione, che permetterebbero di identificare facilmente i vari taccuini. Questa novità mira a migliorare l’organizzazione e la gestione delle informazioni durante le sessioni di lavoro. La proposta è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere disponibile presto per gli utenti.

l'analisi esamina una potenziale innovazione visiva in notebooklm: l'introduzione di banner di intestazione per distinguere i taccuini a colpo d'occhio. al momento, l'interfaccia si basa principalmente sui nomi dei file, richiedendo la memoria o la ricerca per identificare i contenuti. l'adozione di elementi grafici potrebbe accelerare l'individuazione dei progetti, migliorare l'organizzazione e ridurre gli errori durante la navigazione tra classi, incarichi di lavoro e ricerche complesse. le informazioni avanzate derivano da segnalazioni di test non ufficiali e riflettono una tendenza verso una maggiore personalizzazione nell'ambiente notebooklm.