WhatsApp come Telegram | arrivano i suggerimenti automatici per gli sticker

WhatsApp sta introducendo i suggerimenti automatici per gli sticker, una funzione già presente in Android, ora disponibile anche nella versione iOS tramite l’ultima build distribuita su TestFlight. Questa novità mira a migliorare l’esperienza utente semplificando il reperimento e l’utilizzo degli sticker durante le conversazioni. Un aggiornamento che rende più fluido e immediato l’uso delle emoji visive, ampliando le possibilità di espressione all’interno dell’app di messaggistica.

(Adnkronos) – L’ultima build di WhatsApp distribuita tramite il programma TestFlight per iOS segna un passo avanti nell'ottimizzazione dell'interfaccia di messaggistica, introducendo una funzionalità già avvistata nel ramo di sviluppo Android. L'applicazione di Meta sta testando uno strumento progettato per suggerire adesivi e GIF direttamente durante la digitazione del testo, riducendo drasticamente il tempo solitamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: WhatsApp cambia le chat su iPhone: gli sticker arrivano prima che tu li cerchi Leggi anche: Capodanno su WhatsApp: arrivano fuochi d’artificio, coriandoli e sticker che si muovono Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. WhatsApp testa su iOS i suggerimenti di sticker basati sulle emoji - WhatsApp sta testando su iOS un sistema che suggerisce sticker e GIF mentre si digitano emoji, direttamente nel campo di scrittura. ispazio.net

WhatsApp: arrivano le chat con altre app di messaggistica - WhatsApp sta testando la possibilità di chattare con utenti di altre app di messaggistica. punto-informatico.it

INCREDIBILE ROVESCIO NEVOSO FILMATO da Vincenzo Casanova dello staff Telegram Meteoscienza e chat whatsapp MeteoAbruzzo nell’entroterra chietino con fiocchi enormi, che credo di aver visto raramente - facebook.com facebook

Il Servizio Clienti di #Anas è disponibile anche su WhatsApp e Telegram! +39 039 841148 @ProntoAnas_bot x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.