Femminicidi l’ISP Ornella Lusa | Una donna non creduta è già vittima
L’Ispettore Ornella Lusa commenta il triste fenomeno dei femminicidi: “Una donna che non viene creduta è già vittima”. Parla di come molte donne si trovino in situazioni di vulnerabilità e di quanto sia importante ascoltarle e proteggerle. Lusa sottolinea che spesso la paura e l’isolamento aumentano il rischio di perdere la vita. La sua esperienza di poliziotta si concentra anche sulla difficoltà di intercettare i segnali prima che sia troppo tardi.
Non è entrata in Polizia “per vocazione”, non con un sogno da bambina e nemmeno con l’idea romantica della divisa. L’ispettrice Ornella Lusa ci è arrivata quasi per caso: era il 1993, aveva 27 anni, era già moglie e madre, e sognava un lavoro diverso, voleva diventare hostess, viaggiare, far fruttare gli studi di lingue. Poi la vita l’ha portata altrove: il matrimonio con un poliziotto, il concorso superato, l’ingresso in Polizia. Da quel momento, però, la casualità ha lasciato spazio alla scelta. E alla specializzazione. Dal 2000 entra alla Squadra Mobile di Ravenna, dove inizia a seguire i reati contro le fasce più vulnerabili: abusi, maltrattamenti, violenza di genere, minori. 🔗 Leggi su Dilei.it
