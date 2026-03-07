Agguato a Torre Annunziata sicari in moto sparano contro uomo su scooter | la vittima riesce a fuggire

A Torre Annunziata, due persone a bordo di moto hanno aperto il fuoco contro un uomo su uno scooter in via Roma. La vittima, sotto i colpi, è riuscita a mettersi in salvo e scappare. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando sull’accaduto.

