torre annunziata borse di studio per gli studenti meritevoli

Torre Annunziata promuove il merito scolastico offrendo borse di studio agli studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024/2025. L'iniziativa mira a incentivare l'eccellenza e a riconoscere gli sforzi degli studenti più meritevoli, sostenendo il loro percorso formativo e le future opportunità di crescita.

Torre Annunziata: borse di studio per premiare il merito degli studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 20242025.. L’Amministrazione comunale ha approvato il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel Comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 20242025 hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e di Scuola Secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode. Entro il prossimo 23 dicembre tutti gli studenti con questi requisiti potranno presentare la domanda. Il Comune mette a disposizione 10 borse di studio da €290,00 per le classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado; 2 borse di merito da €125,00 per le classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado; 5 borse di merito da €360,00 per le classi 5^ delle Scuole Secondarie di 2° grado e infine una borsa di merito da €132,36 per le classi 5^ delle Scuole Secondarie di 2° grado. Puntomagazine.it

