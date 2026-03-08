Non solo bonus mamma | ecco le agevolazioni per sostenere i percorsi professionali e imprenditoriali anche delle donne

Oltre ai bonus mamma, ci sono nuove agevolazioni pensate per aiutare le donne a sviluppare carriere professionali e avviare imprese. Questi incentivi coprono settori come l’occupazione, la formazione e le attività imprenditoriali, offrendo supporto pratico e finanziario. Le iniziative sono rivolte a favorire la partecipazione femminile nel mercato del lavoro e a promuovere l’imprenditoria femminile.

I più recenti dati Istat mostrano una partecipazione femminile all’istruzione universitaria superiore a quella maschile, ma un divario ancora significativo nell’occupazione. Le donne rappresentano il 59,4% dei laureati, ma il tasso di occupazione resta inferiore di 17,8 punti percentuali rispetto a quello maschile. Allo stesso tempo le imprese guidate da donne sono 1,3 milioni, pari al 22% del totale nazionale. Per questo le politiche di sostegno non si limitano alla dimensione familiare, ma includono incentivi all’impiego, all’impresa e alla formazione. Su questo terreno interviene BonusX, piattaforma che mappa e rende accessibili le agevolazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Non solo bonus mamma: ecco le agevolazioni per sostenere i percorsi professionali e imprenditoriali (anche) delle donne Bonus edilizi anche per gli immobili condonati, chi può ottenere le agevolazioniI bonus edilizi possono essere richiesti anche per gli immobili condonati: questa è una delle novità più rilevanti dalla Legge... Percorsi 4+2, ecco i video del Ministero: presentazione dei quadriennali di Tecnici e ProfessionaliIl Ministero ha pubblicato i video di presentazione dei percorsi quadriennali degli Istituti tecnici e professionali della filiera... Contenuti e approfondimenti su bonus mamma. Temi più discussi: Non solo bonus mamma: ecco le agevolazioni per sostenere i percorsi professionali e imprenditoriali (anche) delle donne; Bonus Mamme 2026, ecco tutto quello che dobbiamo sapere; Bonus mamme lavoratrici, nel 2026 sale a 60 euro al mese: requisiti e domande; Bonus per chi diventa genitore nel 2026, ecco quanti soldi spettano in busta paga e non solo. Bonus famiglia 2026, le soglie ISEE che sbloccano più aiuti di quanto pensiamoTra le misure più utili per chi ha figli piccoli, nel 2026 troviamo il Bonus nuovi nati: è un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni bambino nato, adottato o in affido preadottivo, con ISEE ... nostrofiglio.it Bonus mamme, non basta averne diritto: bisogna richiederlo e c’è una scadenzaFino al 2024, il bonus mamme si traduceva in uno sgravio contributivo, cioè in una riduzione dei versamenti previdenziali. Dal 2025, invece, cambia tutto: l’Inps verserà direttamente una somma in ... iodonna.it BONUS MAMMA 2026: AUMENTA L’IMPORTO MA PER LA DOMANDA BISOGNA ASPETTARE Ci sono novità sul Bonus Mamma, il contributo economico destinato alle lavoratrici madri con reddito fino a 40.000 euro l’anno. - L’importo sale da 40 a 60 euro - facebook.com facebook