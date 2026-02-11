Percorsi 4+2 ecco i video del Ministero | presentazione dei quadriennali di Tecnici e Professionali

Il Ministero ha pubblicato i video di presentazione dei percorsi quadriennali degli Istituti tecnici e professionali. I video spiegano cosa cambia e quali sono le novità del nuovo modello formativo, che si basa su un percorso di quattro anni più due di specializzazione. Gli studenti e le famiglie ora possono conoscere meglio l’offerta e le caratteristiche di questa riforma, pensata per rendere più chiara e concreta la scelta scolastica.

