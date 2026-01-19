Bonus edilizi anche per gli immobili condonati chi può ottenere le agevolazioni
Con la Legge di Bilancio 2026, anche gli immobili condonati diventano eleggibili per i bonus edilizi. Questa novità amplia le possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico. È importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta per usufruire di queste agevolazioni, che rappresentano un’opportunità concreta per chi possiede immobili condonati.
I bonus edilizi possono essere richiesti anche per gli immobili condonati: questa è una delle novità più rilevanti dalla Legge di Bilancio 2026. Le famiglie, quindi, hanno diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali per gli immobili che sono stati realizzati abusivamente e regolarizzati in un secondo momento. Il legislatore ha recepito una serie di sentenze che il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale hanno emanato nel corso degli anni. Cos’è il condono edilizio e a cosa serve. Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di un immobile condonato? È un edificio che è stato realizzato in violazione delle norme edilizie e, in un secondo momento, è stato regolarizzato grazie ad una legge speciale di condono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Bonus edilizi, via libera anche agli immobili condonati: cosa cambia con la Manovra 2026
Leggi anche: Bonus auto elettriche, nuovo click day il 22 novembre: come fare domanda e chi può ottenere gli incentivi
Bonus edilizi, gli architetti: “Ecco gli incentivi attivi in virtu’ delle norme varate da Stato e Regione” - È arrivato il 2026, un anno che archivia il Superbonus al 110% ma che mantiene attivi tanti altri incentivi nel settore dell’edilizia ... grandangoloagrigento.it
Differenziale da acquisto di bonus edilizi imponibile ai fini IRAP Secondo l’Agenzia delle Entrate sono rilevanti gli acquisti di crediti d’imposta effettuati dal 2024 eutekne.info/Sezioni/Art_10… x.com
Bonus edilizi e tassazione del reddito dei professionisti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.