Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato le famiglie dei sei soldati statunitensi morti nella guerra contro l’Iran presso la base aerea di Dover, nel Delaware. La visita si è concentrata sull’espressione di solidarietà e supporto alle famiglie dei militari. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno dichiarato che non si arrenderanno mai.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato le famiglie dei primi sei soldati statunitensi uccisi nella guerra contro l'Iran alla base aerea di Dover, nel Delawarre. Sono stati uccisi il secondo giorno di combattimenti, quando un drone di Teheran ha colpito il porto di Shuaiba, in Kuwait. All'ottavo giorno della guerra in Medio Oriente, iniziata con gli attacchi di Israele e Usa il 28 febbraio, non si intravede la fine del conflitto. La resa incondizionata di Teheran è "un sogno da portarsi nella tomba", è il messaggio con cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha respinto al mittente la richiesta avanzata venerdì dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump abbraccia le famiglie dei sei soldati caduti. Teheran: "Non ci arrenderemo mai"

Guerra in Iran, oggi: il presidente Pezeshkian in Tv: “Non ci arrenderemo mai a Usa e Israele”. Idf: 230 missili su Teheran, centrata l’Università. Nuova portaerei nucleare Usa verso il MediterraneoContinuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico.

L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: "Non ci arrenderemo mai"Le sirene d’allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di una guerra, quella lanciata da...

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Tutto quello che riguarda Iran Trump abbraccia le famiglie dei....

Temi più discussi: Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regime; Trump: Khamenei è morto ma l'attacco all'Iran non si ferma; Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere ora; Attacco all'Iran, la posizione dell'Italia. Europa si divide, chi dice no a Trump.

Iran, ancora missili su Teheran al calare della notte: incendi e colonne di fumo nella cittàTrump: il bombardamento sulla scuola fatto dall'Iran. Tajani: Hormuz farà danni all’economia del mondo. Il governo italiano apre all'opposizione sulle accise ... lastampa.it

Iran, Pezeshkian a Trump: Non ci arrendiamo nemmeno per sognoL'Iran respinge la richiesta di Trump di resa incondizionata definendola un sogno. Il presidente Masoud Pezeshkian ha presentato in via del tutto inedita le proprie scuse agli stati confinanti del G ... msn.com

In Iran un vincitore c'è già: Putin x.com

Guerra Iran, arrivati i primi caccia Usa in base Gb: "per operazioni difensive" - facebook.com facebook