Attacco in Bahrein | colpito impianto di desalinizzazione tre feriti da frammenti di missili

Nel Bahrein si è verificato un attacco che ha colpito un impianto di desalinizzazione, causando tre feriti a causa di frammenti di missili. L’incidente è stato attribuito a un’azione iraniana e rappresenta un'ulteriore escalation nella regione del Golfo Persico. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalle autorità bahreinite.

Una nuova escalation di tensione scuote il Golfo Persico: il Bahrein denuncia un attacco iraniano che avrebbe danneggiato un impianto di desalinizzazione, fondamentale per l’approvvigionamento idrico del Paese. Le autorità locali parlano di “attacchi indiscriminati a obiettivi civili”. Gli impianti di desalinizzazione, cruciali in un’area naturalmente povera di acqua dolce come il Golfo Persico, rendono la popolazione particolarmente vulnerabile a questo tipo di aggressioni. L’incidente rappresenta l’ultimo capitolo di una serie di tensioni tra Teheran e i Paesi del Golfo. Le autorità bahreinite hanno confermato l’apertura di indagini e ribadito la richiesta di condanna internazionale per proteggere infrastrutture civili strategiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Attacco in Bahrein: colpito impianto di desalinizzazione, tre feriti da frammenti di missili Missili sul Bahrein, colpito impianto petroliferoMissili su Bahrein e Abu Dhabi, colpito impianto petrolifero Continuano a piovere missili su Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Rivoluzionario impianto di desalinizzazione sottomarino può risolvere la crisi globale dell’acquaEntro il 2030 si stima che la domanda di acqua dolce supererà del 40 percento la disponibilità delle riserve, trasformando la crisi idrica globale in... Approfondimenti e contenuti su Attacco in Bahrein colpito impianto di.... Temi più discussi: Iran, i raid colpiscono un hotel e due edifici in Bahrein; L'Iran colpisce anche in Bahrein, il drone centra un grattacielo e lo fa esplodere come le Torri Gemelle - I video; Droni e missili sui data center: colpito il cloud di Amazon negli Emirati Arabi e in Bahrain; Attacco droni Shahed in Bahrain: missile colpisce grattacielo vicino a basi USA. Il video. Attacco droni Shahed in Bahrain: missile colpisce grattacielo vicino a basi USA. Il videoNel terzo giorno di escalation nel Golfo, spunta anche un video che mostra l’attacco con droni Shahed di fabbricazione iraniana contro le basi statunitensi e infrastrutture in Bahrain. tg.la7.it Video. Attacco iraniano colpisce base militare USA in BahreinVideo. Bahrain, la Guardia Rivoluzionaria iraniana rivendica un attacco alla Quinta Flotta USA: fumo nero su Manama. Le autorità del Paese parlano di un centro del quartier generale colpito da un miss ... it.euronews.com Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra, lo riporta il sito Ynetnews. Teheran intanto ha attaccato una base Usa in Bahrein e ha annunciato che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi ameri - facebook.com facebook Guerra nel Golfo, continuano i missili su Qatar e Bahrein, gli Houthi pronti ad affiancare l’Iran #iran #iranwar #qatar #bahrein #houthi #yemen x.com