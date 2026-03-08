Non abbattete quei tigli La petizione prende quota

Una petizione sta crescendo a Porto Garibaldi, dove Legambiente Delta del Po si oppone all’abbattimento di alcuni tigli. Ventidue associazioni si sono espresse contro l’uso delle motoseghe, chiedendo di fermare i tagli agli alberi. La discussione riguarda quindi la salvaguardia di questi alberi, che sono al centro di un dibattito pubblico acceso.

Legambiente Delta del Po sul piede di guerra per la questione dei tigli di Porto Garibaldi: 20 associazioni schierate contro le motoseghe. Lanciata la petizione su Change.org per salvare gli 80 alberi di via Livraghi. Il fronte ambientalista avverte la politica: “Siamo tanti e la gente è stanca di tagli indiscriminati. Il voto si avvicina”. Non si tratta più di una protesta isolata, ma di una coalizione imponente. Oltre 20 associazioni locali, nazionali ed europee hanno siglato un patto d’acciaio per la difesa del patrimonio arboreo. Giganti come Wwf Ferrara, Legambiente Delta del Po, Italia Nostra, Enpa e Fare Ambiente si sono uniti a realtà radicate nel territorio come Progetto Animali Natura, Rete Giustizia Climatica, Difesa Ambientale Estense e molte altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non abbattete quei tigli". La petizione prende quota "Salviamo 80 tigli": dove firmare la petizione"Salviamo ottanta tigli in via Livraghi a Porto Garibaldi" è l’appello di Legambiente di Comacchio per fermare l’abbattimento degli alberi, assieme a... AltraPsicologia supera quota diecimila firme: la petizione per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Change.orgL’iniziativa chiede l’introduzione di programmi scientifici di educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole italiane.