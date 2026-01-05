AltraPsicologia supera quota diecimila firme | la petizione per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Changeorg

La petizione promossa da AltraPsicologia sulla piattaforma Change.org ha raggiunto oltre diecimila firme, evidenziando un crescente interesse verso l’inclusione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Un risultato che sottolinea l’importanza di affrontare questi temi in ambito educativo, favorendo una maggiore consapevolezza tra studenti, genitori e insegnanti. La richiesta riflette la volontà di promuovere un approccio più completo e responsabile all’educazione emotiva e sessuale nelle istituzioni scolastic

