Il centrosinistra annuncia ufficialmente Giacomo Sartori come candidato sindaco per le elezioni amministrative 2026. Con una lunga esperienza politica e un impegno radicato nel territorio, Sartori propone un progetto civico e trasversale per la città della calzatura. La candidatura segnala un passo importante nel percorso elettorale, aprendo la fase di confronto e confronto tra le forze politiche locali.

La città della calzatura entra nel vivo della corsa verso le elezioni amministrative 2026. Il centrosinistra scopre le carte e presenta il primo candidato sindaco ufficiale: Giacomo Sartori, figura già nota nella politica cittadina, che annuncia la propria disponibilità a guidare la città con un progetto civico, trasversale e radicato nel territorio. Un passo che segna l’avvio formale della campagna elettorale e che nasce, come sottolinea lo stesso Sartori, da una richiesta arrivata dal basso: cittadini, gruppi civici e forze politiche che hanno riconosciuto nella sua esperienza e nel suo profilo il punto di sintesi per costruire un’alternativa credibile per Parabiago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il centrosinistra scopre le carte. Giacomo Sartori candidato sindaco

Leggi anche: Amministrative Tricase, Chiuri candidato sindaco ma il centrosinistra si divide

Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo BrugnaroAndrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il centrosinistra scopre le carte. Giacomo Sartori candidato sindaco; Amministrative, Grazioli chiude al centrosinistra; O tutti insieme o tutti a casa: il centrosinistra chiama Donati e suona la sveglia ad Arezzo; Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten (D66) davanti all'ultradestra di Wilders, male Timmermans.

Centrosinistra, le avances a Donati. La coalizione apre il nuovo scenario. E La Lega continua a perdere pezziL’entrata e l’uscita. Movimenti dentro gli schieramenti che aprono e chiudono fasi, allo start della corsa per Palazzo Cavallo. Il centrosinistra oggi entra ufficialmente in campagna elettorale e tra ... lanazione.it

Le regionali finiscono 3 a 3 ma il centrosinistra ha preso più voti. Decaro e Fico scelti anche da elettori di centrodestraLe elezioni regionali si sono chiuse con un sostanziale pareggio: tre regioni (Marche, Veneto e Calabria) al centrodestra e tre regioni (Toscana, Puglia e Campania) al centrosinistra. Ma quanti voti ... ilsole24ore.com

"Perché Herbert è andato via da Affari tuoi". Si scopre cosa è successo davvero facebook