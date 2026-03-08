noa la cantante israeliana bloccata a firenze canta in chiesa

Noa, cantante israeliana, si trova attualmente a Firenze, dove ha deciso di esibirsi in una chiesa. Durante il suo intervento, ha rivolto una preghiera agli angeli della pace, chiedendo protezione per i suoi cari. La cantante ha sottolineato che, pur trovandosi in un luogo di culto, sente la presenza dei suoi angeli ovunque.

“Angeli della pace, proteggete i miei cari. Anche se è una chiesa, ma i miei angeli sono con me ovunque. E ora, più che mai. Sereno e sereno sabato, presto ci abbracceremo”. Queste le parole della cantante israeliana Noa sul proprio profilo Facebook nel quale ha postato un video girato nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte a Firenze mentre canta una “bellissima canzone tradizionale dello Shabbat dal mio ‘esilio’ a Firenze”, scrive Noa. La cantante era a Firenze per il festival ‘Ri-imagine peace’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Campagna, la cantante Noa visita il Museo della MemoriaLa cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha visitato il Museo "Itinerario della Memoria e della Pace – Giovanni Palatucci".

