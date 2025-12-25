Chi è il marito della cantante israeliana Noa Asher Barak | Lui è il mio angelo

Achinoam Nini, in arte Noa, ha 54 anni ed è una famosa cantante israeliana. Figlia di un docente universitario, si trasferisce negli Stati Uniti quando è ancora una bambina. All’età di 17 anni, spinta da una forte crisi d’identità, decide di tornare nel suo paese di origine, dove presta servizio militare obbligatorio per due anni. Fu un periodo molto complicato per la cantante, come spiega lei stessa in alcuni recenti interviste: “Ero sola, in mezzo a ragazze che parlavano un ebraico che non capivo. Si dormiva col fucile sotto il letto”. Nel 1991, Noa fa il suo debutto come cantante in Israele in coppia con il chitarrista Gil Dor. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

