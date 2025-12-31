La cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha recentemente visitato il Museo

La cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha visitato il Museo "Itinerario della Memoria e della Pace – Giovanni Palatucci". L'incontro si è svolto il 27 dicembre scorso nella struttura dedicata al questore di Fiume, figura storica nel salvataggio di ebrei durante la persecuzione nazifascista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Campagna, la cantante Noa visita il Museo della Memoria

Leggi anche: Chi è il marito della cantante israeliana Noa, Asher Barak: “Lui è il mio angelo”

Leggi anche: Gaza, Chef Rubio attacca la cantante israeliana Noa: “Cambierete strada? Finalmente ve ne andrete dalla Palestina?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La cantante israeliana NOA in visita al Museo “Itinerario della Memoria e della Pace – Giovanni Palatucci” di Campagna. Artista di fama internazionale e da sempre impegnata nella promozione della pace e del dialogo tra i popoli. La visita ha rappresentato u - facebook.com facebook