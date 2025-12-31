Campagna la cantante Noa visita il Museo della Memoria
La cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha recentemente visitato il Museo
La cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha visitato il Museo "Itinerario della Memoria e della Pace – Giovanni Palatucci". L'incontro si è svolto il 27 dicembre scorso nella struttura dedicata al questore di Fiume, figura storica nel salvataggio di ebrei durante la persecuzione nazifascista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
La cantante israeliana NOA in visita al Museo “Itinerario della Memoria e della Pace – Giovanni Palatucci” di Campagna. Artista di fama internazionale e da sempre impegnata nella promozione della pace e del dialogo tra i popoli. La visita ha rappresentato u - facebook.com facebook
