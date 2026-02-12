Ninna Quario in lacrime per Federica Brignone | Mancava l’oro olimpico Sapevo che sarebbe tornata ma vincere…

Ninna Quario si commuove davanti alle telecamere. La vittoria di Federica Brignone nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2025 ha fatto esplodere di gioia e di emozione anche la sua allenatrice. Dopo un lungo percorso fatto di cadute e riabilitazioni, la sciatrice ha messo in tasca l’oro olimpico, portando a casa il risultato che le mancava. La scena si è riempita di lacrime e di sorrisi, mentre tutti riconoscevano la fatica e la determinazione di Federica. La vittoria arriva

Giornata memorabile in casa Brignone: Federica ha vinto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2025, trionfando sull'Olympia delle Tofane a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio patito ai Campionati Italiani e consacrandosi per l'eternità sportiva dopo aver già alzato al cielo due Coppe del Mondo generali e avere festeggiato due titoli mondiali. Grande gioia anche per il fratello Davide, che l'ha seguita passo dopo passo negli ultimi anni, lavorando in simbiosi, supportandola nel recupero, sostenendola nel rientro e spronandola verso i Giochi. Ed enorme soddisfazione anche per Ninna Quario, la mamma di Federica e Brignone, ex sciatrice che ha vinto quattro slalom in Coppa del Mondo (curiosamente la specialità meno amata dalla figlia).

