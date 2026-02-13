Ninna Quario, mamma dell’olimpionica azzurra, racconta l’emozione per la performance della figlia durante la discesa di questa mattina a Cortina, dove la giovane atleta ha rischiato di non partecipare a causa di un dolore alla gamba che si è manifestato poco prima della gara.

La voce è calma. Incredibilmente calma. Ninna Quario, la mamma della nuova campionessa olimpica del superG, ha visto la sua Federica conquistare il primo oro ai Giochi, ma non si scompone troppo. Strano, che non si stia rendendo conto di quello che è successo? "No no, so bene che cosa è riuscita a fare Fede. Un miracolo". Ecco. Che cosa le ha detto appena l’ha vista? "Potrei morire oggi, però sappi che morirò felice! È tutto bellissimo Ma non è stata l’emozione più grande da quando sua figlia gareggia, giusto? "Giusto. La botta emotiva è molto più forte quando ci sono due manche. Qui ho visto Federica scendere tranquilla, gestendo al meglio la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ninna Quario, mamma in estasi: "La mia Fede è stata incredibile, oggi potrei morire felice"

Nina Quario, mamma dell'olimpionica azzurra Federica Brignone, si commuove dopo la gara di discesa libera a Cortina d’Ampezzo, dove la figlia ha conquistato un risultato storico.

