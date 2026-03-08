Niente male i dischi dei big di Sanremo ma Mina e Cocciante giocano un altro sport Le recensioni

Al Festival di Sanremo 2026, i dischi dei principali artisti sono arrivati nelle negozi con recensioni contrastanti, ma Mina e Cocciante continuano a distinguersi per qualità e stile. Dopo le polemiche e i problemi che hanno coinvolto l’evento, si prepara la pubblicazione degli album dei concorrenti, pronti a essere ascoltati nelle prossime settimane. La scena musicale si prepara a un intenso periodo di uscite e ascolti.

Sanremo ’26 ha combinato un patatrac e ora sta a noi raccogliere i cocci. Da questa e per le prossime settimane usciranno tutti gli album legati ai big in gara al Festival. Un Festival che non ci ha regalato particolari gioie, e se le canzoni in gara hanno rappresentato un assaggio di ciò che troveremo nei singoli dischi, Dio abbia pietà delle nostre anime. Partiamo comunque benino, perché, scherzi a parte, Patty Pravo che nel suo disco canta brani di tutta una serie di giovani e quasi sempre bravi autori, è un esperimento molto interessante. Mara Sattei si allontana dal suo solito ambient e certamente fa una bella figura. LDA e Aka 7even se la spassano, esattamente come a Sanremo, e questo divertimento si percepisce bene nel disco. 🔗 Leggi su Open.online

