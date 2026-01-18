Come cresce bene Geolier ancora male Laura Pausini Ottimi i brani dei Sick Tamburo e di Mahmood – Le recensioni

Dopo le festività, la scena musicale italiana riprende il ritmo con nuove uscite. Tra i titoli più rilevanti, si distingue l’ultimo album di Geolier, apprezzato per la sua maturità e qualità. Meno convincente, invece, l’ultimo lavoro di Laura Pausini. Buoni riscontri arrivano anche dai brani di Sick Tamburo e Mahmood, che confermano la vitalità e la varietà della musica italiana in questo periodo.

La discografia italiana, smaltiti i cenoni delle feste, torna a macinare musica. Weekend che propone diversi dischi interessanti, ma non si può che partire da Geolier e quello che è sicuramente il suo album più maturo, un lavoro davvero ben fatto. Come quello dei Planet Funk e quello dei Sick Tamburo, due formazioni fondamentali del circuito musicale italiano. Ottimo anche il debutto della superband Si! Boom! Voilà!. Passando ai singoli: nessuna sorpresa dai Subsonica, da Mahmood e da Dargen D’Amico, che sganciano sul mercato tre brani che confermano la loro firma e il loro spessore. Abbracciamo con gioia il ritorno di Mario Venuti così come il percorso che sta svolgendo il bravissimo Giovanni Toscano. 🔗 Leggi su Open.online

Questa settimana l'industria discografica italiana presenta una varietà di album e brani che riflettono un'ampia gamma di emozioni e stili, offrendo ascolti coinvolgenti e diversificati. Tra le uscite più notevoli spiccano i lavori di Gemitaiz e Marco Castello, mentre alcuni artisti come Paky risultano meno convincenti. Un panorama musicale che si distingue per la sua umanità e autenticità.

