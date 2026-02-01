Napoli perché tanti infortuni? Usura e sfortuna ma anche le altre big giocano tanto

A Napoli sono in tanti a chiedersi perché ci siano così tanti infortuni tra i giocatori. Di Lorenzo si è infortunato ieri, e questa volta la sfortuna ha avuto la sua parte, ma c’è chi suggerisce che il problema possa essere anche nelle scelte del mister o nei campi di Castelvolturno. La domanda ora è se i carichi di lavoro siano troppo pesanti o se i campi non siano adatti. I giocatori, tra sfortuna e fatica, pagano il prezzo di una stagione complicata.

Il Napoli ha battuto la Fiorentina ed è risalito a - 6 dalla cima, in attesa di Cremonese-Inter di oggi, ma fa notizia il serio infortunio di Giovanni Di Lorenzo, purtroppo. Il difensore azzurro si è fatto male al ginocchio sinistro, si teme la rottura del legamento crociato. Se gli esami confermeranno la diagnosi a caldo dei medici, rivedremo Di Lorenzo in campo nella prossima annata. Una brutta botta per il Napoli e per la Nazionale, il ct Gattuso perde un giocatore esperto in vista degli spareggi mondiali. La lista degli infortuni del Napoli 2025-26 fa impressione. I report dicono che fin qui sono stati 34, di cui 24 muscolari, e che hanno coinvolto 23 giocatori (qualcuno è stato fermo a più riprese).

