Newcastle – Manchester City 1-3 | la magia di Marmoush risolve il pareggio

Durante la partita tra Newcastle e Manchester City, Marmoush ha ancora una volta dimostrato la sua efficacia, contribuendo alla vittoria dei cittadini. Omar Marmoush ha messo a segno un gol decisivo e ha giocato un ruolo chiave nel risultato finale di 3-1, che ha portato il Manchester City ai quarti di finale della FA Cup. La sfida si è svolta al St James’ Park.

Omar Marmoush ha continuato il suo record eccezionale contro il Newcastle United mentre il Manchester City è passato ai quarti di finale della FA Cup vincendo 3-1 al St James’ Park. Ma il City è migliorato sostanzialmente dopo essere passato in svantaggio, e Savinho ha pareggiato dopo un intenso periodo di pressione ha dato i suoi frutti. Tijjani Reijnders ha sparato un tiro di avvertimento quando ha mancato di poco il bersaglio dopo che Nick Woltemade, reduce da un malore, ha perso il possesso palla nella propria metà campo. Eppure sembrava che la decisione di Pep Guardiola di apportare 10 modifiche rispetto al pareggio infrasettimanale con il Nottingham Forest potesse ritorcersi contro quando il Newcastle ha preso il controllo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

