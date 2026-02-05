Manchester City – Newcastle 3-1 | Marmoush prenota la finale dell’Arsenal

Questa sera il Manchester City ha battuto il Newcastle 3-1 e si è assicurato un posto in finale. Marmoush ha segnato un gol importante, che ha prenotato la partita contro l’Arsenal a Wembley. I cittadini di Manchester possono già prepararsi alla grande sfida di marzo.

2026-02-05 00:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Il mese prossimo il City affronterà i Gunners a Wembley. Il Manchester City è arrivato facilmente alla finale della Coppa EFL ponendo fine alla difesa del titolo del Newcastle United con una comoda vittoria per 3-1 nella gara di ritorno della semifinale. Il Newcastle è entrato in partita con una montagna da scalare dopo la sconfitta per 2-0 all'andata al St James' Park, ma due gol fortuiti di Omar Marmoush hanno messo fine alle loro speranze di conservare il trofeo vinto a Wembley lo scorso marzo.

