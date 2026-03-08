New York Times | Il Dipartimento di Stato vende le bombe a Israele aggirando il Congresso

Il Dipartimento di Stato ha trasferito circa 20.000 bombe a Israele, secondo quanto riportato dal New York Times, evitando di coinvolgere direttamente il Congresso nelle decisioni. La notizia si basa su fonti che descrivono un procedimento di approvazione parallelo rispetto alle procedure ufficiali. La vendita, che coinvolge un grande quantitativo di armamenti, sembra essere avvenuta senza l’approvazione formale del Parlamento.

Secondo quanto ricostruito dal New York Times il Dipartimento di Stato aggira il Congresso per la vendita di 20mila bombe a Israele. Per alcune fonti il ministero ha fatto sapere che il segretario di Stato Marco Rubio ritiene ci sia un’emergenza in seguito alla guerra in Iran e quindi è necessario dare a Tel Aviv munizioni per un valore di circa 660 milioni di dollari. Questa tipologia di emergenze è prevista all’ Arm Export Control Act. Per la prima volta Trump la starebbe usando, durante il suo secondo mandato. Si tratta di una legge del 1976 e permette al presidente Usa di controllare l’esportazione e l’importazione di articoli e servizi per la difesa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Come è stato ucciso Khamenei: l'intervento della Cia, le bombe di Israele e l'uso di Anthropic

Hasbara: come Israele ha lanciato su google migliaia di annunci politici aggirando le regole europeeSu Google, in diversi Paesi europei, stanno circolando da mesi annunci politici riconducibili direttamente al governo israeliano, nonostante la...

| President Donald Trump Meets Germany's Chancellor Friedrich Mertz at The White House [LIVE]

Tutti gli aggiornamenti su New York Times.

Temi più discussi: Il meglio di Bologna secondo il New York Times: cosa vedere in 36 ore; Inchiesta del New York Times sugli abusi al Noma. Accuse a Redzepi, che si scusa; Sono state le forze statunitensi a colpire la scuola in Iran, secondo il New York Times; Quando anche il New York Times dà ragione a Trump: la fine del tiranno Khamenei.

Il New York Times racconta la Bologna da vivere in 36 ore: cucina, cultura, shoppingÈ la città che c’è già, ma che qualche volta viene ignorata. E per il quotidiano americano non è più un inferno turistico ... bologna.repubblica.it

Alpini, il New York Times li racconta al mondoL’articolo, firmato da Jason Horowitz con immagini di James Hill, descrive le Penne Nere come una presenza instancabile sulle piste di Cortina d’Ampezzo e delle altre località dove si sono disputati i ... altoadige.it

Inchiesta del New York Times sugli abusi al Noma. Accuse a Redzepi, che si scusa Il quotidiano raccoglie le testimonianze di 35 ex-dipendenti del ristorante, "andare al lavoro sembrava andare in guerra”. Lo chef: «Non gestivo la pressione. Ora ho fatto terapi - facebook.com facebook

L'attrice 65enne ha scritto una lunga lettera al New York Times sulle falsità del nuovo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy x.com