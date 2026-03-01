Come è stato ucciso Khamenei | l' intervento della Cia le bombe di Israele e l' uso di Anthropic

Alì Khamenei è stato ucciso in un'operazione che ha coinvolto l'intervento della Cia e un attacco missilistico di Israele. L'evento è avvenuto in pieno giorno e ha coinvolto anche altri alti funzionari della Repubblica Islamica. L'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui Anthropic, è stato segnalato come parte delle operazioni.

I momenti che hanno portato all'uccisione della Guida Suprema. Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l'attacco all'Iran, subito dopo aver interrotto i contratti con l'azienda L'operazione di intelligence della Cia e il colpo missilistico di Israele. È finita così, in pieno giorno, la vita di Alì Khamenei e di altri alti funzionari della Repubblica Islamica. La morte della Guida Suprema dell'Iran è avvenuta dopo una stretta condivisione di intelligence tra Stati Uniti e Israele. I media Usa – New York Times e Wall Street Journal – hanno ricostruito alcune fasi dell'operazione chiusasi con la nuova decapitazione del regime iraniano.

Leggi anche: Il ruolo della Cia e il raid sul compound: così è stato ucciso Khamenei

