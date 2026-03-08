Fiorentina bloccata dal Parma | 0-0 Viola spuntati Finisce fra i fischi | Vogliamo gente che lotta! Pagelle

FIRENZE – Finisce, ancora una volta, fra i fischi del "Franchi": la Curva respinge i viola che volevano andare a rendere omaggio ai tifosi dopo uno zero a zero soporifero, inaccettabile. Senza azioni da gol degne di questo nome. Senza Kean, l'attacco della Fiorentina è inesistente. Piccoli, come in altre occasioni, è stato fatto "prigioniero" dalla difesa avversaria. E alla fine, quando poteva scattare su un rilancio di De Gea, si è fatto trovare in fuorigioco. Stesso ragionamento per Gudmundsson: che al 92' ha perso un pallone in maniera imbarazzante. Il centrocampo? Mandragora insufficiente. Fagioli poco costruttivo. Ndour sempre più lento. E' vero che, stasera, la Fiorentina è quart'ultima, con 25 punti, vista la sconfitta della Cremonese. Fiorentina battuta a Parma (1-0). Viola sciuponi sotto porta. Ora è durissima. Piccoli in terra: fiato sospeso nel finale. Pagelle Fiorentina intimorita nel primo tempo e poi sciupona oltre il credibiole nella ripresa, dopo aver incassato il gol decisivo di Sorensen. Fiorentina: petardi dei tifosi viola per impedire ai giocatori di avvicinarsi a fine partita. Fischi, cori e striscione LOSANNA – Striscione dei tifosi viola con la scritta: "Questa città merita rispetto. Ritmi blandi al Franchi e poche emozioni nel primo tempo. Strefezza con la sua vivacità predica un po' nel deserto, dall'altra parte Gudmundsson e Harrison non sembrano ispirati. L'unica occasione del ...