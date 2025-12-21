Fiorentina show contro l’Udinese | 5-1 al Franchi ma i viola restano ultimi in classifica
Fiorentina-Udinese 5-1 Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo (37' st Viti), Ranieri; Dodo, Mandragora (8' st Fortini), Fagioli (37' st Nicolussi Caviglia), Ndour, Parisi (26' st Kouamé); Gudmundsson, Kean (26' st Piccoli). (30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 23 Kospo, 24 Richardson, 7 Sohm, 9 Dzeko). All.: Vanoli Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (10' pt Sava), Solet;. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Genoa-Fiorentina 2-2: Vanoli debutta con un pari, ma i viola restano ultimi
Leggi anche: Fiorentina Juve, niente sold out al Franchi: tifosi viola demotivati dalla situazione di classifica? Quanti biglietti sono rimasti invenduti
Fiorentina | sciopero della Curva Fiesole nella partita contro l’Udinese Silenzio per 20 minuti | Scempio vergognoso della maglia.
Fiorentina show contro l’Udinese: 5-1 al Franchi, ma i viola restano ultimi in classifica - 1): De Gea; Pongracic, Comuzzo (37' st Viti), Ranieri; Dodo, Mandragora (8' st Fortini), Fagioli (37' st Nicolussi ... gazzettadelsud.it
Fiorentina Udinese: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della sedicesima giornata di Serie A - facebook.com facebook
Urla, insulti e bombe carta della #Fiesole all’arrivo della #Fiorentina al “Franchi“ Questa l’accoglienza riservata dai tifosi viola alla squadra di Paolo #Vanoli a un’ora dall’inizio della sfida con l’Udinese. @GianluVisco x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.