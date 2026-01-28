Investì e uccise un uomo dopo una lite a Cagliari | arrestato a Berlino dopo 5 anni di latitanza

La polizia tedesca ha arrestato a Berlino Osazee Igbinoghodua, latitante da cinque anni. L’uomo è accusato di aver investito e ucciso un altro uomo nel 2021, durante una lite a Cagliari, dopo un matrimonio tra due nigeriani. L’arresto arriva dopo un lungo inseguimento che ha portato gli inquirenti a rintracciarlo nella capitale tedesca.

Nel 2021, dopo una lite con un connazionale nigeriano durante una festa di matrimonio, Osazee Igbinoghodua lo investì con l'auto e lo uccise. Poi si diede alla fuga: è stato arrestato ieri a Berlino.

