Riaprono due importanti uffici postali nel napoletano | l' annuncio

Questa mattina a Monte di Procida l’ufficio postale riapre le porte ai cittadini. Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, il pubblico può tornare a usufruire dei servizi, come annunciato dagli operatori. La riapertura segna un passo importante per il paese, che ora spera in un miglioramento dei servizi postali.

L’ufficio postale di Monte di Procida ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di via Pedecone 1 è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ufficio postale di Monte di Procida saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Gli uffici postali di Alzano Lombardo, Bottanuco e Entratico sono stati riaperti al pubblico dopo interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

Gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro hanno riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.

