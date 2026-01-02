Buste e scatole in cartone riciclato negli uffici postali novaresi

Negli uffici postali novaresi è ora disponibile una gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. Questa iniziativa, estesa a 288 uffici del Piemonte, promuove pratiche più sostenibili e riduce l’impatto ambientale delle attività postali, offrendo soluzioni pratiche e ecocompatibili per la spedizione e la consegna di materiali.

Buste e scatole di cartone riciclato al 100% negli uffici postali novaresi.In 288 uffici postali del Piemonte è infatti disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato. I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Poste Italiane, arrivano buste e scatole in cartone riciclato al 100% Leggi anche: Poste, spedizioni sempre più ecosostenibili: buste e scatole in cartone riciclato 100% Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Poste, spedizioni sempre più ecosostenibili: buste e scatole in cartone riciclato 100%; Poste Italiane spinge sull'ecosostenibilità con buste e scatole in cartone riciclato 100%; Poste, buste e scatole in cartone riciclato 100% in più di 4 mila uffici; Poste italiane per l’ambiente, ora disponibili le nuove buste in cartone riciclato. Poste Italiane sempre più green in Piemonte: nuove buste e scatole in cartone 100% riciclato - friendly è disponibile in 288 uffici postali piemontesi ed è ispirata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano- cuneodice.it

Poste Italiane: spedizioni sempre più ecosostenibili con buste e scatole in cartone riciclato 100% - Cortina 2026 ed è disponibile in più di 4 mila uffici postali ... msn.com

Poste Italiane sempre più ecosostenibili con buste e scatole in cartone riciclato - In più di 4 mila uffici postali in Italia è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. msn.com

Poste Italiane punta sul green: a Viterbo nuove buste e scatole 100% riciclate - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Richiamano #Olimpiadi e #Paralimpiadi le nuove #buste e #scatole di #Posteitaliane: vaccarinews.it/twnews/tw_3938… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.