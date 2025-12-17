La Circumvesuviana è ancora tra le peggiori linee ferroviarie in Italia | i dati Pendolaria 2025 di Legambiente
La Circumvesuviana si conferma tra le peggiori linee ferroviarie italiane, secondo i dati Pendolaria 2025 di Legambiente. Il rapporto annuale valuta lo stato di salute del trasporto pubblico locale in Italia, evidenziando ancora una volta le criticità della linea in Campania.
Secondo il rapporto stilato ogni anno da Legambiente sullo stato di salute del trasporto pubblico locale in Italia, la Circumvesuviana si riconferma anche nel 2025 maglia nera in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sempre meno bambini in Italia: nel 2024 solo 369.944 nuovi nati. E i primi dati sul 2025 sono ancora peggiori
Leggi anche: I dati sullo spreco in Italia migliorano, ma il problema è ancora reale
Treno direzione Garfagnana
La Circumvesuviana è ancora tra le peggiori linee ferroviarie in Italia: i dati Pendolaria 2025 di Legambiente - Secondo il rapporto stilato ogni anno da Legambiente sullo stato di salute del trasporto pubblico locale in Italia, la Circumvesuviana si riconferma anche ... fanpage.it
Circumvesuviana ancora maglia nera del trasporto locale - La ex Circumvesuviana in Campania si conferma la peggiore linea per i pendolari in Italia: 13 milioni di passeggeri persi in dieci anni, convogli senza climatizzazione, stazioni impresenziate e un ora ... msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.