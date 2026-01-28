NBA i risultati della notte Vittorie di Detroit e OKC Bene anche Philadelphia e New York

Nella notte si sono giocate sette partite di NBA. Detroit e Oklahoma City conquistano vittorie importanti, mentre Philadelphia e New York continuano a macinare successi. Le prime della classifica nelle rispettive conference sono rimaste saldamente in testa, confermando il loro stato di forma. La stagione prosegue con intensità e sorprese.

Sono sette le partite NBA della notte. Vincono le attuali numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons espugnano il campo dei Denver Nuggets per 109-107, resistendo alla rimonta dei padroni di casa nell'ultimo quarto. Decisiva la doppia doppia di Cade Cunningham (22 punti e 11 assist), ma anche i 22 punti di Tobias Harris, mentre per Denver (sempre senza Jokic) il migliore è Jamal Murray con 24 punti e 10 assist. Dalla prima ad Est, alla squadra che comanda l'Ovest. Gli Oklahoma City Thunder superano in casa i New Orleans Pelicans per 104-95, creando l'allungo decisivo nel terzo quarto.

