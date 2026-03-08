Un pastore di 56 anni dell'Agrigentino è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver nascosto sotto terra un arsenale in un casolare di campagna. La polizia ha scoperto le armi durante un controllo e ha sequestrato il materiale. Il procedimento giudiziario ha portato alla condanna dell’uomo, che ora dovrà scontare la pena prevista dalla legge.

Cinque anni di reclusione per un pastore di 56 anni accusato di aver custodito un vero arsenale in un casolare di campagna. La sentenza è arrivata dopo il patteggiamento davanti al gup, che ha accolto l’accordo tra accusa e difesa. L’uomo era stato arrestato la scorsa estate durante un’operazione della squadra mobile che aveva portato alla scoperta di pistole, fucili, revolver modificati e migliaia di munizioni nascosti in bidoni metallici interrati. Le indagini, condotte con microspie e telecamere, avevano documentato un traffico di armi tra l’Agrigentino e il Nisseno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nascondeva un'arsenale sotto terra, cinque anni di reclusione a un pastore dell'Agrigentino

Armi nascoste sotto terra, pastore patteggia cinque anniPatteggiamento a cinque anni di reclusione per Domenico Cusumano, 56 anni, pastore di Licata accusato di aver nascosto un arsenale in un casolare di...

Reggio Calabria, Gdf scopre arsenale nascosto sotto terra nella Piana di Gioia TauroIl Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto, in un’area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro, un...

Aggiornamenti e notizie su Nascondeva un'arsenale sotto terra....

Temi più discussi: Trani, blitz nel casolare: trovate armi, ordigni esplosivi e pezzi di auto rubate; Santadi, in auto con la carabina e due mannaie: denunciato un 44enne; Controlli antidroga nelle scuole dell’Aquila: sequestrati hashish e bilancino a Colle Sapone; Condannato a due anni e mezzo per detenzione illegale di armi: sequestrato un vero e proprio arsenale [VIDEO].

Nascondeva un'arsenale sotto terra, cinque anni di reclusione a un pastore dell'AgrigentinoCinque anni di reclusione per un pastore di 56 anni accusato di aver custodito un vero arsenale in un casolare di campagna. La sentenza è arrivata dopo il ... gazzettadelsud.it

Condannato a due anni e mezzo per detenzione illegale di armi: sequestrato un vero e proprio arsenaleIl 60enne nascondeva fucili, pistole, 20mila cartucce e oltre 100mila fuochi pirotecnici provenienti da una vecchia armeria. Le indagini hanno portato anche alla sospensione della licenza di un bar pe ... lavocediasti.it

Nascondeva la cocaina in auto, a casa e sotto un terreno. Blitz della Squadra Mobile. L'uomo è stato arrestato -> https://cityne.ws/oMxzs - facebook.com facebook

NASCONDEVA IN CASA ARMI CLANDESTINE, ARRESTATO DALLA POLIZIA Nella serata di ieri, la Polizia di Stato personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di... x.com