Armi nascoste sotto terra pastore patteggia cinque anni

Un pastore di 56 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione dopo aver patteggiato. L’uomo, residente a Licata, è accusato di aver nascosto armi in un casolare di campagna. L’operazione ha portato alla scoperta di un arsenale sotterraneo, che ha portato alla sua condanna. La vicenda riguarda esclusivamente l’accusa e il procedimento giudiziario.

Patteggiamento a cinque anni di reclusione per Domenico Cusumano, 56 anni, pastore di Licata accusato di aver nascosto un arsenale in un casolare di campagna. Il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Miceli ha ratificato l’accordo tra accusa e difesa, chiudendo così la posizione dell’uomo arrestato la scorsa estate durante un’operazione della Squadra mobile. Il figlio Rosario, 26 anni, coinvolto nella stessa indagine, è stato invece assolto da ogni accusa. L’inchiesta, avviata nel luglio scorso, aveva portato a una serie di perquisizioni tra Licata e Canicattì. All’interno del fabbricato rurale riconducibile a Cusumano, gli agenti scoprirono un vero deposito di armi: cinque pistole, tre revolver modificati, due fucili, migliaia di proiettili, caricatori, ottiche di precisione e inneschi con polvere da sparo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

