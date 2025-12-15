Natale al Museo Capuano di San Giovanni Rotondo | il programma degli eventi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Capuano di San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere i visitatori con il suo speciale programma natalizio. La rassegna ‘Natale al Museo’ offre una serie di eventi e iniziative che celebrano le tradizioni e la storia della città, trasformando il museo in un luogo di festa e cultura durante il periodo delle festività.

natale al museo capuano di san giovanni rotondo il programma degli eventi

© Foggiatoday.it - Natale al Museo Capuano di San Giovanni Rotondo: il programma degli eventi

La magia delle festività natalizie abbraccia la storia e le tradizioni locali con la rassegna ‘Natale al Museo’. Fino al 6 gennaio 2026, il Museo Capuano di San Giovanni Rotondo diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni cittadine, offrendo un ricco calendario di eventi, laboratori e. Foggiatoday.it

Bottega Capuano - il tempi dell'Arte Presepiale a San Gregorio Armeno

Video Bottega Capuano - il tempi dell'Arte Presepiale a San Gregorio Armeno

natale museo capuano sanIl Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo inaugura “Natale al Museo 2025” - Musica, laboratori e storie dal mondo al centro del cartellone degli eventi previsti a partire dal primo fine settimana di dicembre ... cuneodice.it

natale museo capuano sanA Cuneo si inaugura "Natale al Museo 2025" con musica, laboratori e storie dal Mondo - Il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo dà il via all'atteso cartellone di eventi "Natale al Museo 2025", parte integrante di "IllumiNatale 2025". targatocn.it