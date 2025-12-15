Sport nasce la Us Atletica San Giovanni Rotondo

È nata la Us Atletica San Giovanni Rotondo, una nuova scuola di atletica che attualmente conta oltre cinquanta iscritti. La formazione si è già distinta come protagonista negli eventi sportivi locali e di Capitanata, contribuendo a promuovere l’atletica e valorizzare il talento giovanile nel territorio.

La scuola, che conta al momento più di cinquanta iscritti, è stata assoluta protagonista degli eventi sportivi cittadini e di Capitanata. Ultima in ordine di organizzazione è stata la manifestazione Stelle in Corsa giunta alla sua terza edizione.