Nardò | con l’auto rubata lo scontro con quella condotta da un anziano che è in gravi condizioni e la fuga In serata

Nella serata a Nardò un’auto di grossa cilindrata rubata ha investito un’auto condotta da un anziano, che si trova in gravi condizioni. Dopo lo scontro, il conducente dell’auto rubata è fuggito. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare il responsabile. L’incidente ha causato grande preoccupazione tra i residenti.

Grave incidente stradale in serata a Nardò, dove un'auto di grossa cilindrata ha seminato il panico per le vie della città prima di schiantarsi contro la vettura di un anziano. Un uomo di 84 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo scontro si è verificato in via 2 Giugno. Secondo le prime ricostruzioni, una BMW di grossa cilindrata con a bordo tre giovani avrebbe percorso contromano via Bonfante, superando a forte velocità le vetture: la corsa si è conclusa con un violento impatto contro una Fiat su cui viaggiavano due anziani. Ad avere la peggio è stato un uomo di 84 anni, soccorso dal personale sanitario e trasferito d'urgenza presso l'ospedale Lecce in condizioni critiche.