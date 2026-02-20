Fuga con auto rubata finisce nel canale | 46enne lotta tra la vita

Un uomo di 46 anni ha tentato di scappare con un’auto rubata, ma l’auto si è schiantata e si è ribaltata in un canale vicino alla strada. L’incidente è avvenuto durante un inseguimento tra Pescara e San Salvo, quando il conducente non ha rispettato l’alt imposto dalla polizia. La corsa ha portato alla perdita di controllo dell’auto, che si è fermata nel fossato, lasciando il guidatore in condizioni critiche. La sua sorte resta ancora da chiarire.

Chieti - Inseguimento notturno tra Pescara e San Salvo: il conducente di una 500 Abarth non si ferma all’alt, perde il controllo e si ribalta in un fossato. È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto un 46enne pugliese, originario di San Severo, rimasto gravemente ferito dopo un inseguimento con i carabinieri lungo la Statale Adriatica. L’uomo era alla guida di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara poche ore prima. Secondo la ricostruzione, alla vista dell’alt dei militari avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando avvio a una fuga proseguita per diversi chilometri in direzione sud.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fuga con auto rubata finisce nel canale: 46enne lotta tra la vita Leggi anche: San Salvo, inseguimento sulla Statale 16: auto rubata finisce in un canale, ferito un 46enne Leggi anche: Polizia intercetta auto rubata: fuga da film per mezz'ora, poi finisce nel canale Verona, inseguimento shock con auto rubata: arrestati #carabinieri #verona Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto rubata e arnesi da scasso: arresto dopo inseguimento a Cologno al Serio; Roma, furto hi-tech sulla Tiburtina: Smart rubata con un transponder che decodifica la chiave; Sassari: in fuga dalla polizia con l'auto rubata si schianta al centro storico; Fermato nella notte con un’auto rubata: arresto a Cologno al Serio. Ruba un’auto e per sfuggire ai carabinieri sperona un’ altra auto e finisce contro una recinzioneUn pomeriggio di eventi straordinari si trasforma in un inseguimento ad alta tensione tra le strade di Massa di Somma. cronachedellacampania.it Smonta auto rubata, poi si dà alla fuga a piediSorpreso mentre stava smontando pezzi di un’auto rubata, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo una colluttazione con gli agenti. È finita con un arresto l’operazione della Polizia di Stato nel q ... ilfattovesuviano.it Massa di Somma: fuga in auto finisce contro una recinzione, arrestato 28enne #massadisomma #carabinieri #fuga #arresto - facebook.com facebook Catania, nascondeva 44 chili di cocaina in auto: tenta la fuga ma viene arrestato x.com